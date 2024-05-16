Balıkesir’in Erdek ilçesinde yaşayan Naşit Saygı, hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliğine yakalandı. Yaklaşık 2 ay önce Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Organ Nakil Merkezi’ne başvuran Saygı, 76 yaşındaki babası Raşit Saygı’dan nakledilen böbrekle sağlığına kavuştu.

Balıkesir’in Erdek ilçesinde yaşayan Naşit Saygı (55) hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliğine yakalandı. Hiç diyalize girmeyen Naşit Saygı, yaklaşık 2 ay önce ÇOMÜ Hastanesi Organ Nakil Merkezi’ne başvurdu. Böbrek nakli için sıra beklemeye başlayan Naşit Saygı’ya 76 yaşındaki babası Raşit Saygı böbreğini vermeye karar verdi. Yapılan tetkikler sonucunda dün ÇOMÜ Hastanesi Organ Nakil Merkezi’nde Naşit Saygı’ya babasından alınan böbrek nakledildi.

Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, Doç. Dr. Hasan Anıl Kurt ve Organ Nakil Koordinatörü Mustafa Öner koordinasyonunda gerçekleşen canlıdan canlıya böbrek nakli operasyonuyla Naşit Saygı sağlığına kavuştu.