Yalova Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi kentteki park, bahçe ve yeşil alanları yaz mevsimine hazırlıyor. Bu çerçevede parklara begonya ve kadife çiçekleri ekildi.

Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Park ve Bahçeler Birimi ekipleri tarafından park ve bahçeler, kaldırım kenarları, yürüyüş yolları ve yeşil alanlara bakım çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda Osmanlı Parkı’nda bulunan ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline gelen ‘Çiçek Halı’da da bakım ve çiçek dikimi yapıldı. Çiçek Halı’ya begonya ve kadife çiçekleri dikilerek, yeni bir estetik görünüme kavuşturuldu.

Yalova’da doğal güzellikleri korumaya ve sürdürülebilir şekilde kullanmaya özen gösterdiklerini söyleyen Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, kentteki park ve bahçeleri yaz mevsimine hazırladıklarını bildirdi.

Öte yandan kentteki parklar, bahçeler, yeşil alanlarda çim biçme olmak üzere, yabani ot temizleme, ağaçlarda budama ve peyzaj düzenlemeleri gerçekleştirildi.