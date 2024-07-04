Kartal Belediyesi’nin alanında uzman eğitmenleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da tercih dönemlerinde öğrencileri yalnız bırakmıyor. Kartal Meydanı’nda açılan tercih ofisine gelen öğrenciler ve velileri, LGS (Liselere Geçiş Sistemi) tercihleri hakkında bilgilendiriliyor.

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından açılan tercih ofisinde, Mustafa Necati Etüt Merkezi öğretmenleri, gençlerin puanlarına göre geleceklerini şekillendirmelerine yardımcı oluyor. Mustafa Necati Etüt Merkezi öğretmenleri tarafından verilen tercih danışmanlığı hizmeti, LGS tercihleri konusunda desteğe ihtiyaç duyan Kartallı vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. LGS’de aldıkları puana ve yüzdelik dilimlere göre yerel veya merkezi yerleştirme hakkı elde eden öğrenciler, rehber öğretmenler tarafından yönlendirilerek gelecekleri için doğru seçimler yapmaları sağlanıyor. Öğrencilerin kendileri için en doğru seçimi yapmaları ve en iyi eğitimi almaları için yapılan tercih ve danışmanlık hizmeti, 17 Temmuz Çarşamba gününe kadar 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak devam edecek.

“Yol gösteren hizmet için çok teşekkür ederiz”

Kartal Belediyesi’nin her yıl olduğu gibi bu yıl da ücretsiz olarak sunduğu tercih hizmeti, öğrenciler ve öğrenci velileri tarafından büyük ilgi ve takdirle karşılanmaya devam ediyor. Tercih çadırında öğretmenlerle birlikte tercihleri yapan öğrenciler, “Ne yapacağımızı bilmediğimiz bu günlerde burada bu yol gösterici hizmeti bizlere sunan Kartal Belediyesine ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Tercihlerimiz tamamen bizlerin fikirleri ve öğretmenlerimizin yol göstericiliği ile yapılıyor.” ifadelerini kullandı.

“Her sene olduğu gibi bu sene de öğrencilerimizin yanındayız”

Öğrencilerin emeklerinin karşılığını almaları için tercihlerini titizlikle yapmaları gerektiğini hatırlatan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Aylarca LGS sınavı için gecesini gündüzüne katan genç kardeşlerimizin emeklerinin karşılığını alabilmesi için her sene olduğu gibi bu sene de Tercih Çadırımız Kartal Meydan’da öğrencilerimizi bekliyorum. Mustafa Necati Etüt Merkezi’nin her biri alanında uzman öğretmenleriyle tercihlerini gerçekleştirmeleri için tüm öğrenci kardeşlerimi 17 Temmuz Çarşamba gününe kadar Kartal Meydan’daki Tercih Çadırımıza bekliyorum” diyerek tüm öğrencileri tercih çadırına davet etti.