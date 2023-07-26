Kartal Belediyesi, belediyenin kreş öğretmenlerine yönelik hem öğretici hem de eğlenceli bir eğitim düzenledi. Öğretmenler uzman psikologlar eşliğinde çeşitli aktivitelere katılarak pedagojik çalışmalar yaptı.

Kartal Belediyesi ve Maltepe Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen eğitim programı; Soğanlık Orta Mahalle Kreşi, Soğanlık Kültür Merkezi Spor Salonu ve Kartal Belediyesi Ekolojik Çadırı’nda düzenlendi.

Maltepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı öğretim elamanları uzman gelişim psikoloğu Diğdem Enerem ve uzman gelişim psikoloğu Gülşah Aydın Yeşilyurt tarafından verilen eğitimde, öğretmenlerin motive edilmesi ve öğrencilerle daha iyi iletişim kurmaları hedeflendi.

Kreş sorumluları ve öğretmenlerinin katıldığı seksen saatlik eğitimin içeriğini; öğretmenlerin bütüncül bir bakış açısıyla, çocuklarla ilişkilerini güçlendirmek, çocukların gelişimlerini, akademik performanslarını anlama teknik ve yöntemleri oluşturdu.

Teorik ve uygulamalı bir şekilde ilerleyen program süresince, eğitimde yer alan etkinlikler ile çocukların bireysel farklılıkları tanımalarının yanı sıra; sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek ve grup dinamiği oluşturabilmek için bir araç olarak ‘oyun’ kullanıldı.

Ayrıca, bu eğitimden elde edilen kazanımlar aracılığıyla gerek öğretmenlerin, gerekse çocukların kendilerini, okul ve toplum ile bir bütün olarak algılamaları, kendi değerlerini inşa etmeleri ve destekleyici öğrenme ilişkileri içerisinde heyecanlarını ve meraklarını artırarak özgüven ve öğrenme motivasyonu kazanmaları hedeflendi.

Öte yandan uzman psikologlar eşliğinde belirli aralıklarla düzenlenecek eğitimde, katılımcıların öğrencileriyle daha iyi bağ kurmaları ve mesleklerindeki önemli rolleri güçlendirmek amacıyla yoga ve grup çalışmaları gibi bedensel etkinlikler de düzenlendi.

Eğitimin neticesinde, öğretmenlerin ve çocukların birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı elde etmeleri, öğretmenlerin ve çocukların gruba aidiyet duyguları ile grup ile birlikte hareket etme, işbirliği yapma, düşünme ve dikkat becerilerinin desteklenmesi, istek ve ihtiyaçlarını ifade edebilmeleri ön planda tutuluyor.