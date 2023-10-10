Kartal’da eski çalışanı olduğu Dr. Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi’nde muayene sonrası eski güvenlik müdürü tarafından saldırıya uğrayan engelli vatandaş, çıktığı mahkemede para cezasına çarptırıldı.

Kartal’da eskiden güvenlik görevlisi olarak çalıştığı çalıştığı Dr. Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi’ne rahatsızlığından dolayı rutin kontrole giden Eyüp Çelik, muayene sonrası eski çalışma arkadaşını hastane içerisinde ziyaret etti. İddiaya göre, ziyaret sırasında Çelik’in yanına gelen hastanenin güvenlik müdürleri Ayhan O. ve İsmail K., eski çalışanları olan Eyüp Çelik’i polis güvenlik noktasına götürdü. Hastanenin iki güvenlik müdürü tarafından önce sözlü taciz daha sonra ise fiziksel saldırıya uğrayan Çelik, kendisini döven hastane güvenlik müdürlerinden şikayetçi oldu. Mahkemeye taşınan süreç sonrası Eyüp Çelik darp raporu olmasına rağmen bin 500 TL idari para cezasına çaptırılırken, saldırıyı gerçekleştiren hastanenin iki güvenlik müdürü ceza almayarak beraat etti.

Mahkemeden çıkan karar sonrası şoka uğrayan engelli vatandaş Eyüp Çelik, "Bundan iki yıl önce Dr. Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi’nde ameliyat oldum. Sonra rutin tedavilere gidiyordum. Tedavi sonrası hastanede personel arkadaşla karşılaştım. Sonra hastanenin güvenlik müdürleri geldi. Bana hastaneden ayrılmamı söylediler. sonra aramızda bir tartışma yaşandı. Sonra beni polis odasına aldılar, orada kulağıma ve göğsüme darbe aldım. sonra polis beni doktor odasına götürdü fakat hastane bana darp raporu vermedi. Ben de hastanenin başka bir ek hizmet binasından darp raporu aldım. Sonra savcılığa şikayette bulundum. Bugün dava sonuçlandı, bir savcı şahısların ayrı ayrı cezalandırılmasını söylerken diğer savcı delil yetersizliğinden ayrı ayrı beraatlarını istiyor. Şikayet eden ben, hakkımı arayan ben, saldırıya uğrayan ben ama cezai alanda ben. Hastane yönetiminin adliyede tanıdıklarının olduğunu düşünüyorum. Hastane yönetimi bu müdürlerin arkasında ve hiçbir yaptırım da bulunmuyor. Bu müdürler geçen de bir arkadaşımı dövdüler" dedi.