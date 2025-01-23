Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'daki otel faciasıyla ilgili son gelişmeleri paylaştı.

TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Tunç, olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan kişi sayısının 12'ye yükseldiğini açıkladı.

"ŞU AN İTİBARIYLA 12 KİŞİ GÖZALTINDA"

Tunç, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

21 Ocak'ta Kartalkaya'da hepimizin yüreğini yakan büyük bir trajedi yaşandı. 78 vatandaşımız hayatını kaybetti, 51 vatandaşımız ise yaralandı. Adli soruşturma titizlikle yürütülüyor. Raporlar tamamlandığında tüm ayrıntılar ortaya çıkacak. Sorumlular kim olursa olsun, yargı önünde hesap verecek. Şu an itibarıyla otel işletme sahibi, müdürü ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltında. Soruşturma kapsamlı bir şekilde sürüyor.

Yangına dair teknik detayların incelendiğini belirten Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

Elimizde bazı deliller mevcut. Kamera kayıtları ve diğer belgeler incelenmek üzere toplandı. Soruşturma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla detaylı şekilde devam ediyor. Bu tür trajedilerin bir daha yaşanmaması için alınması gereken tedbirler gözden geçirilecek.