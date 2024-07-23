Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, geçtiğimiz sezon ALG Spor forması giyen Karyna Alkhovik’i kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı-lacivertli camiadan yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, geçtiğimiz sezon ALG Spor forması giyen Karyna Alkhovik’i kadrosuna kattı. Belarus Kadın A Milli takım forması da giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon çıktığı Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde 16 gol kaydetti. Karyna Alkhovik, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Oyuncumuza ‘Kulübümüze Hoş Geldin’ diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: iha