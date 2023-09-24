Binlerce İzmirli güzel havayı renkli etkinliklerle, köy ortamında değerlendirdi.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi tarafından düzenlenen Kavacık Üzüm Festivali, 2. gününde binlerce İzmirlinin uğrak noktası oldu. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, pazar gününü Kavacık’ın doğal ortamında, yöresel ürünler satın alarak ve renkli etkinliklere katılarak değerlendirme olanağı buldu.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve eşi Fügen Selvitopu da yöresel ürün satılan stantları tek tek ziyaret ederek köylülerle ve konuklarla sohbet etti. Kavacıklılar, her yıl daha fazla ilgi gören festivale ve üreticiye yaptığı destek nedeniyle Başkan Selvitopu’na teşekkür ettiler.

Başkan Selvitopu da desteklerin artarak devam edeceğini söyledi. Karabağlar Belediyesi’nin geçen yıl köy meydanını baştan sona yenilediğini hatırlatan Başkan Selvitopu, bundan sonraki süreçte ara sokaklarda peyzaj yenileme ve iyileştirme çalışmaları yapacaklarını vurguladı. Çalışmaların köy dokusunu bozmadan gerçekleştirileceğini belirten Başkan Selvitopu, “Hedefimiz Kavacık Üzümü’nü ve köyümüzün değerlerini koruyup geliştirerek geleceğe taşımak” dedi.

Karabağlar Belediyesi’nin Coğrafi İşaret Belgesi aldığı Kavacık Üzümü’nü dünyaya tanıtmak için düzenlediği festivalin 2. gününde de renkli etkinlikler yer aldı. Bando ve animasyon gösterileri, “Kavuklu ve Pişekâr” ortaoyunu, halk oyunları gösterileri, çocuklara ve yetişkinlere yönelik atölye çalışmaları katılımcılarla buluştu.

Kavacıklı Ressam Meryem Düzgünkaya’nın yaşamını anlatan belgesel film gösterimi beğeni topladı. Düzgünkaya resimlerini köy meydanındaki festival alanında sergileme olanağı buldu. Program kapsamında Türk Halk Müziği Sanatçısı Mustafa Özcan, sevilen eserleri izleyicilerle birlikte seslendirdi. Konserin sonunda Başkan Selvitopu, Özcan’a doğa dostu sertifika vererek teşekkür etti.