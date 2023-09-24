Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pamukova ilçesi Kemaliye Mahallesi’nde başlattığı altyapı çalışmaları çerçevesinde yeni yerleşimlerin olduğu bölgeye 600 metre uzunluğunda yeni hat kazandıracak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Pamukova Kemaliye Mahallesi’nde yeni yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgede çalışmalarını başlattığı proje sayesinde bölge halkına kaliteli içme suyunu kesintisiz şekilde ulaştıracak. Tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Kemaliye Mahallesi’ne kazandırılacak 600 metrelik yeni hat ile kesintisiz içme suyu musluklara taşınırken kayıp ve kaçağa da geçit verilmeyecek. Çalışmaları aralıksız şekilde devam eden hattın kısa süre içerinde hizmete alınması hedefleniyor.