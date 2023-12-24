Bursa’da bir öğrenci yurdunun önünde gençler arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, kavgayı yine çevredeki gençler ayırdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde bulunan bir öğrenci yurdunun önünde meydana geldi. İki grup öğrenci arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Güvenlik kulübesinin önünde kavgaya tutuşan taraflar birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Caddeyi boks ringine çeviren gençler kameraya yansırken, kavgayı diğer öğrenciler ayırdı.