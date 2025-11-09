Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, son dönemde düzenlenen 30 ayrı operasyonda, piyasa değeri 274 milyon TL’yi aşan toplam 51 milyon 344 bin adet makaron ve makaron üretim malzemesi ele geçirdi.

Operasyonlar, Ankara, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Mersin, Tekirdağ ve Trabzon illerinde gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibi tarafından yürütülen çalışmalarda ise Bursa, Çanakkale ve Mersin’deki 7 farklı adreste yapılan operasyonlarda, makaronlara ilave olarak 20.746 bobin sigara kâğıdı, 3 makaron üretim ve paketleme makinesi ile 1 filtre makinesi ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Gençlerimizi bağımlılık tuzaklarından korumayı, toplumun refahını ve kamu düzenini sağlamayı amaçlayan bu çalışmalar, kararlılıkla sürdürülmektedir. Operasyonlarla ilgili soruşturmalar, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde titizlikle devam etmektedir" denildi.