Konut sektöründeki hareketlilik devam ederken, demir, çimento ve beton gibi temel inşaat malzemelerine yapılan ani zamlar sektörün tepkisini çekiyor. Müteahhitler, artan maliyetlerin projelerin yavaşlamasına ve konut fiyatlarının yeniden yükselmesine yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Türkiye Gazetesi’nin aktardığına göre, demirin ton fiyatı İstanbul’da 30 bin 700 TL’ye, Karabük’te ise 30 bin TL’ye ulaştı; çimento ve beton fiyatlarında da benzer artışlar görüldü. Müteahhitler, döviz kurlarında belirgin bir yükseliş olmamasına rağmen fiyatların “ekonomik olarak gerekçelendirilemeyecek şekilde” arttığını belirtiyor.

Artan maliyetler, konut üretimini zorlaştırırken, yeni projelerin ertelenmesine yol açabilir. Müteahhitler, “Döviz aynı, enerji fiyatları aynı; ama demir ve çimentoya zam üstüne zam geliyor. Bu tablo konut fiyatlarını daha da artırır, sosyal konut hedefini bile sekteye uğratır” değerlendirmesini yaptı.

“Sosyal konut öncesi fiyat artışları dikkat çekiyor”

Sektördeki zamların, sosyal konut projesi hazırlıkları sürerken hız kazanması tartışmaları beraberinde getirdi. Müteahhitler, bu durumun “fırsatçılık” boyutuna ulaştığını öne sürüyor.

Boykot çağrıları yeniden gündemde

Çimento fiyatlarına yönelik yeni zam hazırlıklarının gündeme gelmesiyle, sektörde boykot sesleri yeniden yükselmeye başladı. Daha önce İMKON öncülüğünde yapılan çağrılarla üreticilere karşı toplu duruş sergilenmişti. Şimdi de “adil fiyatlandırma ve rekabet ortamı” talepleriyle benzer bir tepkinin yeniden gündeme gelebileceği ifade ediliyor.