Dün akşam saatlerinde , cadde üzerinde seyir halinde olan bir minibüs şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme konusunda yaşanan anlaşmazlık, tartışmaya dönüştü. Sözlü olarak başlayan çatışma, otomobil sürücüsünün aracından inerek minibüs şoförüyle yüz yüze gelmesiyle daha da alevlendi. Bu esnada, kavgayı engellemek isteyen bir vatandaş, tarafları ayırmak amacıyla aralarına girdi.

Ancak, bu müdahale aracıyla sinirlenen otomobil sürücüsünün agresif tepkisine neden oldu. Öfkeli sürücü, eline aldığı şişeyi hızla vatandaşın kafasına fırlattı, bu da kavga anlarının şiddetini artırdı. Maltepe'de yaşanan olayın şahitleri, cep telefonu kameralarıyla yaşananları kaydederken, tüm bu yaşananlar kameraya yansıdı.