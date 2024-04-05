Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına, Havran ilçesi Dereören Mahallesi'nde ikamet eden alzaymır hastası S.B.'nin (65) yaklaşık iki gün önce kaybolduğu bildirildi. Kayıp yaşlı kadının bulunarak ailesine teslim edilmesi amacıyla 3 asayiş timi, 1 jandarma komando timi, 1 AFAD ekibi, 1 iz takip köpek unsuru ve vatandaşlarının katılımıyla 100 kişilik ekip ile arama çalışması başlatıldı. S.B., 32 saat sonra Dereören Mahallesi Akgedik mevkiinde sağ olarak bulundu. Yürümekte zorluk çeken alzaymır hastası yaşlı kadını jandarma komandolar sırtında taşıyarak sağlık ekiplerine ulaştırdı. Jandarma ekipleri tarafından bulunan ve hastaneye sevk edilen S.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA