Bilecik’te dün geceden beri haber alınamayan çobanı arama çalışmalar devam diyor.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkeze bağlı Karaağaç köyünde çobanlık yapan Muhlis Kara (64) dün hayvanları otlatmaya çıktı. Gece hayvanlar köye dönerken, çobanın olmaması hemen köylüleri harekete geçirdi. Jandarmaya haber veren köylüler hemen çobanı aramaya başladı. Bilecik’ten gelen ekiplerde arama çalışmalarına katılırken, çoban bulunamadı. Bugün de bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yaşlı adamın hayatından endişe ediliyor.