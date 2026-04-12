Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıt işlemlerinde yaşanan usulsüzlüklerin önüne geçmek için harekete geçen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), aynı pasaport üzerine kaydedilen ikinci bir cihazın 120 günün ardından Türkiye’deki şebekelere kapatılacağını duyurmuştu.

ÇİFT SİM OYUNU BOZULMUŞTU

Yapılan denetimlerde, çift SIM kartlı telefonların kayıt hakkı kullanılarak farklı cihazlara ait IMEI numaralarının tek bir cihaz gibi sisteme işlendiği belirlendi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bu şekilde yanıltıcı ve mevzuata aykırı biçimde kaydedilen IMEI numaralarının kayıt dışı bırakıldığını açıklamıştı.

1 Ocak 2026 itibarıyla çift IMEI suistimaline karşı harekete geçen BTK, yurt dışından gelen kayıt dışı telefonları aşamalı olarak kapatma hazırlanığına başlamıştı. Usulsüzlük tespit edilen IMEI'lere yıl başında mesaj ile bildirim yapılmıştı.

SON TARİH 1 MAYIS

Barış Şimşek’in Sabah’ta yer alan haberine göre, 1 Mayıs’a kadar 54 bin 258 liralık kayıt ücretini ödemeyen kullanıcıların telefonları şebeke erişimine kapatılacak.

UZATMA YÖNTEMİNE DE SON

Aynı zamanda daha önce çift SIM ve e-SIM'li telefonlarda kullanılan "iki hatla kullanım süresini uzatma" yöntemi de sona erecek.

BTK TEK TEK TESPİT ETMİŞTİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), gerçekleştirdiği denetimler sonucunda bazı tespitleri duyurmuştu. Yurtdışından telefon getiren bazı kullanıcıların, çift SIM'li telefonlardaki ikinci IMEI numarasını farklı cihazlar için kullanarak sistemi kandırdığı tespit edilmişti.

VERGİ VE GELİR KAYBI

3 yılda bir geçerli tek pasaporta tek telefon hakkı olmasına ve kişilerin yalnızca bir adet telefonu yurtiçinde kullanma hakkı bulunmasına rağmen, bu yöntemle aynı anda birden fazla telefonun kayıtlı gibi gösterildiği belirlenmişti. Bu yöntemle ikinci telefon için kayıt ücreti ödenmemiş, devlet vergi ve gelir kaybına uğratılmıştı. BTK, bu IMEI'leri usulsüz kayıt kapsamında değerlendirmiş, bu durumda olan 100 binlerce telefon olduğu öğrenilmişti.

120 GÜN İÇİNDE KAYIT ŞARTI

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının Türkiye’de kullanılabilmesi için e-Devlet üzerinden en geç 120 gün içinde kayıt yapılması gerekiyor. 2026 yılı itibarıyla yurt dışı telefon kayıt ücreti 54 bin 258 TL’ye yükselmişti.