Köy Muhtarı ve köy sakinleri ile yapılan görüşmelerde, köylülerin yaşam kalitesini artırmak ve kaynakları verimli kullanmak amacıyla önemli konular ele alındı. Kaymakam Feyza Nur Kılıç, köyde yapılacak yol çalışmaları, acil karşılanması gereken talepler, tarım faaliyetleri ve yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarla ilgili bilgi alarak, vatandaşların isteklerini kurum müdürleri ile birlikte not aldı. Kurumların, köylülerin taleplerini karşılamak için yüksek performansla çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Ziyaretin ardından Kaymakam Kılıç, Dokuz Köy ve Kurşunlu Köyünü de ziyaret ederek benzer çalışmaları yürüttü. Bu ziyaretler, köylerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve çözümler üretmek adına büyük önem taşıdığını ifade eden Kılıç, köylülerle yaptığı bu ziyaret ve istişareler, köylülerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli adımlar atılmasını sağlıyor ve kaynakların verimli kullanılmasına katkıda bulunuyor şeklinde ifadelerine yer verdi.