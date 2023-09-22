Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından himaye edilen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de özel önem verdiği Sıfır Atık Projesi kapsamında Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’nde 274 milyon 533 bin kwh elektrik üretildiğini, 140 milyon metreküp sera gazı salınımının da engellendiğini açıkladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kente ait İklim Değişikliği Azaltım ve Uyum Eylem Planı’nı hazırlayarak sektörel bazlı sera gazı emisyonlarının azaltımına yönelik hedeflerini belirleyip, sürdürülebilir bir dünya için yerel bazda çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından himaye edilen, New York'ta temaslarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de özel önem verdiği Sıfır Atık Projesi’nde ‘biz de varız’ dedi.

Başkan Büyükkılıç, Birleşmiş Milletler 78'inci Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Daha yaşanabilir ve adil bir dünya vizyonuyla Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde ülkemizde başlattığımız Sıfır Atık hareketini BM'de 105 ülkenin ortak sunuculuğunda kabul edilen kararla küresel boyuta taşıdık. Buradan tüm ülkeleri, uluslararası kurumları ve sivil toplum kuruluşlarını Sıfır Atık hareketine destek vermeye davet ediyorum” sözlerini hatırlattı.

DEPONİ GAZINDAN 274 MİLYON 533 BİN 197 KWH ELEKTRİK ÜRETİLDİ

Sıfır Atık hareketini yerel yönetimler olarak çok önemsediklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi bünyesinde bulunan 16 mw lisansa ve 11,7 mw kurulu güce sahip elektrik üretim santrali marifetiyle 2016 yılından itibaren deponi gazından 274 milyon 533 bin 197 kwh elektrik üretimi gerçekleştirildiğini, 140 milyon metreküp sera gazı salınımının engellendiğini açıkladı.

TOPRAKSIZ SERADA 4 MİLYON KİLOGRAM DOMATES ÜRETİMİ

Büyükkılıç, ayrıca enerji üretim tesislerinde oluşan atık ısıyı çevreye duyarlı bir şekilde değerlendirmek amacıyla saha üzerinde 11 bin metrekare üzerine kurulu modern teknolojinin kullanıldığı yıllık üretim kapasitesi 500 ton olan topraksız serada 2016 yılından itibaren toplam 4 milyon kilogram domates üretimi gerçekleştirildiğine vurgu yaptı.

YILLIK 200 TON PARK VE BAHÇE ATIĞI, GÜBRE OLUYOR

Öte yandan yıllık 200 ton park ve bahçe atığının gübreye çevrildiğine işaret eden Büyükkılıç, “Şehir merkezinde yeşil alanlardan kaynaklanan yıllık 200 ton park ve bahçe atığı kompost tesisinde işlenmekte ve üretilen kompost Park, Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığımız tarafından park ve peyzaj çalışmalarında kullanılmaktadır” dedi.