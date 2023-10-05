Kayseri Melikgazi Belediyesi, pazar yerlerinden toplanan sebze ve meyveleri kompost yöntemiyle organik gübreye dönüştürüyor.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki kaynakların verimli kullanılması ve israfın önlenmesine yönelik başlatmış olduğu sıfır atık projesi kapsamında atıkları geri dönüşüme kazandırmaya devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmak adına geri dönüşümün öneminin farkındayız. Sıfır atık projesi kapsamında gerçekleştirilen geri dönüşüm çalışmalarında örnek ve referans olan belediyemiz yine örnek bir çalışmaya daha imza attı. Belediye olarak sebze ve meyve atıklarını pazar yerlerinden toplayarak geri dönüşüm tesisimizde bulunan kompost makinemizde doğal organik gübre üretimini sağlamış oluyoruz. Hem de pazar yerindeki çöp niteliğindeki atıkları değerlenmiş oluyoruz.

Bu yeni başlattığımız geri dönüşüm uygulamasıyla temiz ve sürdürülebilir çevreye katkı sağlarken, atık yönetimi konusunda bilinç oluşturmayı amaçlıyoruz. Bizim temel hedeflerimiz sıfır atık projesini olabildiğince geliştirmek. Toplumsal bilinç ve birliktelikle sıfır atık konusunda vatandaşlarımızın da duyarlılığı ile ülke ekonomisine büyük kazanç sağlamış oluruz. Doğal kaynakları ne kadar tasarruflu kullanırsak, bizden sonraki nesiller de o kadar az kaynak sıkıntısı çekecektir.” dedi.

İklim krizi, çevre kirliliği ve doğal kaynakların günden güne yok olmasına dikkat çeken Doç. Dr. Palancıoğlu, bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma çalışmalarının da devam edeceğini belirtti.