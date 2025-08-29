Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri açıklandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli ikinci turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşaması kuraları, Monako’da bulunan Grimaldi Forum’da çekildi.

Turnuvada Türkiye’yi temsil eden tek takım olan Fenerbahçe, kura çekimine ikinci torbadan katıldı. Kura çekimini, eski Alman milli futbolcu Jürgen Klinsmann gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli ekip, lig aşamasında şu takımlarla eşleşti: Aston Villa (İngiltere), Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (D), Ferencvaros (Macaristan), Viktoria Plzen (Çekya) (D), Nice (Fransa), FCSB (Romanya) (D), Stuttgart (Almanya) ve Brann (Norveç) (D).

36 TAKIM YER ALACAK

UEFA Avrupa Ligi’nde geçtiğimiz sezon uygulanmaya başlanan yeni format, bu yıl ikinci kez hayata geçiriliyor. Bu format kapsamında turnuvada toplam 36 takım boy gösterecek.

Bu sezon Avrupa Ligi’nde mücadele edecek ekipler şu şekilde:

Salzburg, Sturm Graz (Avusturya); Genk (Belçika); Ludogorets (Bulgaristan); Dinamo Zagreb (Hırvatistan); Viktoria Plzen (Çekya); Midtjylland (Danimarka); Aston Villa, Nottingham Forest (İngiltere); Lille, Olimpik Lyon, Nice (Fransa); Stuttgart, Freiburg (Almanya); Panathinaikos, PAOK (Yunanistan); Ferencvaros (Macaristan); Maccabi Tel-Aviv (İsrail); Bologna, Roma (İtalya); Feyenoord, Go Ahead Eagles, Utrecht (Hollanda); Brann (Norveç); Braga, Porto (Portekiz); FCSB (Romanya); Celtic, Rangers (İskoçya); Kızılyıldız (Sırbistan); Real Betis, Celta Vigo (İspanya); Malmö (İsveç); Basel, Young Boys (İsviçre); ve Fenerbahçe (Türkiye).

TURNUVA FORMATI

Ligde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak. İlk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan ekipler, play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa kupalarına veda edecek. Lig aşamasının tamamlanmasıyla play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.

MAÇ TAKVİMİ

Fikstürün en geç 31 Ağustos Pazar günü açıklanacağı UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları 24-25 Eylül'de yapılacak, lig etabı 29 Ocak 2026'da tamamlanacak.

Turnuvanın finaline 20 Mayıs 2026 tarihinde Tüpraş Stadı ev sahipliği yapacak.

Ligde maç takvimi şöyle:

1. maçlar: 24-25 Eylül

2. maçlar: 2 Ekim

3. maçlar: 23 Ekim

4. maçlar: 6 Kasım

5. maçlar: 27 Kasım

6. maçlar: 11 Aralık

7. maçlar: 22 Ocak 2026

8. maçlar: 29 Ocak 2026

Play-off turu: 19 ve 26 Şubat 2026

Son 16 turu: 12 ve 19 Mart 2026

Çeyrek finaller: 9 ve 16 Nisan 2026

Yarı finaller: 30 Nisan ve 7 Mayıs 2026

Final: 20 Mayıs 2026