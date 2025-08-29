Fenerbahçe’de Jose Mourinho ile yolların ayrılması sonrası yeni teknik direktörün kim olacağı sorusu gündemin ilk sırasına yerleşti. Avrupa Ligi kura çekimi öncesi deneyimli teknik adamla vedalaşan sarı-lacivertliler, vakit kaybetmeden yeni isimler üzerinde çalışmalara başladı. Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre yönetim, bu kez tercihini yerli bir hocadan yana kullanmayı planlıyor. Adaylar arasında öne çıkan isim ise geçtiğimiz sezon takımı çalıştıran İsmail Kartal.

İsmail Kartal

Persepolis'le sezonun bitmesiyle yollarını ayıran İsmail Kartal, Mourinho'dan önce de Fenerbahçe teknik direktörlük görevini yürütmüş ve 99 puan elde etmişti.

Şu an bir takımı çalıştırmayan İsmail Kartal, Fenerbahçe için en ön sırada yer alıyor.

Volkan Demirel

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından biri olan Volkan Demirel, özellikle Süper Lig'de Karagümrük ve Hatayspor ile iyi bir performans göstermiş ve dikkatleri üzerine çekmişti.

Son olarak Bodrum FK'da çalıştıktan sonra görevinden ayrılmıştı.

Abdullah Avcı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un daha önce görüşme yaptığı teknik direktörlerden biri olan Abdullah Avcı, sosyal medyada taraftar baskısı yüzünden iptal olmuştu.

Montella

Fenerbahçe'nin son adaylarından biri de Milli Takım'ın Teknik Direktörü Vincenzo Montella.

İtalyan çalıştırıcı daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.

Ancak 2026 Dünya Kupası öncesinde İtalyan teknik adam ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun böyle bir teklifi kabul etmeyeceği görüşü hakim.

Emre Belözoğlu

Bir diğer güçlü aday ise Emre Belözoğlu.

Fenerbahçe’nin kaptanı, futbolculuk yıllarındaki liderliğini teknik direktörlük kariyerine de taşımaya çalışıyor.

Daha önce sarı-lacivertlilerde görev alan Belözoğlu'nu camianın içinden isteyen isimlerin olduğu biliniyor.

Aykut Kocaman

Fenerbahçe'de taraftarların aklının bir köşesinde hala Aykut Kocaman var.

Uzun süredir takım çalıştırmayan Aykut Kocaman'ın camiaya geri dönmesi için baskı var.