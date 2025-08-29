İnulaş Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Bayram tarafından yapılan açıklamada, 30 Ağustos günü vatandaşların toplu taşıma araçlarına ücretsiz binebileceği belirtildi. Açıklamada, yolcuların her zamanki gibi kartlarını okutarak araca binecekleri ancak kart bakiyelerinden herhangi bir ücret tahsil edilmeyeceği ifade edildi.

İbrahim Bayram, "Milletimizin bağımsızlık mücadelesinde kazanılan bu büyük zaferin 103. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını ve vatan uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.