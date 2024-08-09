Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de alanında en kapsamlı engelsiz yaşam merkezi olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde özel öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte mutfağa girerek, hem tatlı yaptı hem de türkü söyledi.KAYSERİ (İGFA) - Bakım ve rehabilitasyon hizmetleri başta olmak üzere fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerindeki çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda katılım sağlayamayan bireyler için önemli bir hizmet veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, 55 personel ve 350 öğrenci ile birbirinden önemli etkinliklere imza atıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever iş birliğinde kente kazandırılan ve Türkiye’ye örnek olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, eğitim ve tedavi hizmetlerinin yanı sıra, öğrencilere yönelik muhtelif atölye faaliyetleri ile öz becerilerinin gelişmesine ve rahatlamasına da katkıda bulunuyor.

Bu kapsamda Engelsiz Yaşam Merkezi’nin öğrencileri olan görme engeli bulunan Ülkü Karakaya ile Jale Yazır, öğretmenleri Şeyma Sarıbaş ve Sümeyra Karaca ile birlikte mutfağa girerek, magnolya tatlısı yaptı.

Etkinlikte keyifli zaman geçiren özel bireyler, hem türkü söyleyip hem de tatlı yaparak adeta hünerlerini sergilediler.