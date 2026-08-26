İnegöl’de mobilya fabrikası sahibi iş insanı Haluk Özbek, ilçenin kırsal Tüfekçikonak Mahallesi’ndeki tarlasına fotokapan kurdu. Yaklaşık 1 hafta boyunca bölgede çalışan kamera, doğadaki canlıların hareketliliğini kayıt altına aldı.
Fotokapana gündüz ve gece saatlerinde yansıyan görüntülerde ayı ve 2 yavrusu, 2 kızıl geyik ile yaban domuzu yer aldı. Özellikle yavrularıyla birlikte dolaşan ayının görüntüleri dikkat çekti.
Doğal yaşamın farklı saatlerdeki hareketliliğini gözler önüne seren görüntülerde, hayvanların tarlanın çevresinden geçişleri saniye saniye kaydedildi.
Haluk Özbek, fotokapana takılan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşırken, görüntüler İnegöl’ün kırsal bölgelerindeki zengin yaban hayatını da gözler önüne serdi.