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Haluk Özbek, fotokapana takılan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşırken, görüntüler İnegöl’ün kırsal bölgelerindeki zengin yaban hayatını da gözler önüne serdi.

Fotokapana gündüz ve gece saatlerinde yansıyan görüntülerde ayı ve 2 yavrusu, 2 kızıl geyik ile yaban domuzu yer aldı. Özellikle yavrularıyla birlikte dolaşan ayının görüntüleri dikkat çekti. Doğal yaşamın farklı saatlerdeki hareketliliğini gözler önüne seren görüntülerde, hayvanların tarlanın çevresinden geçişleri saniye saniye kaydedildi.

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