Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kaza riskinin yüksek olduğu 3 bölgeye çarpışma yastıkları monte etti.

Ulaşım konusunda birçok projeyi hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, trafik güvenliğine yönelik yeni uygulamayı hayata geçiriyor. Yaşanan kazalar ve eldeki verilerden yola çıkarak Kocaeli’de kaza riskinin yüksek olduğu 3 bölge belirleyen Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kaza risklerini en aza indirmek ve olası ölümlü kazaların önüne geçmek amacıyla İzmit Kuruçeşme-Otoban yol ayrımı, Kuruçeşme Acıbadem yol ayrımı ve Real yol ayrımına çarpışma yastıkları monte etti. Çarpışma yastıkları, yola paralel bariyerlerce korunamayan yollarda, yol kenarlarında veya refüjlerde bulunan sabit cisimlere (levha, elektrik direği ve benzeri) karşı sürücüleri önden gelebilecek darbelere karşı korumak için monte edildi. Buna göre sürücünün aracı ön kısmından çarpması durumunda oluşan kinetik enerji çarpışma yastıklarınca sönümlenerek, araç ve içerisinde bulunanların kazayı minimum düzeyde atlatmasını sağlıyor. Şu an için üç bölgede montajı tamamlanan uygulamanın sahada denetimleri ve olası kaza durumlarında etkisi gözlemlenecek. Elde edilen yeni veriler doğrultusunda çarpışma yastıklarının sayısının arttırılması hedefleniyor.