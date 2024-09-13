Bursa’da ara yoldan ana yola dikkatsiz çıkan servis minibüsü kazaya sebep oldu. Otomobil, minibüse çarpmamak için manevra yapsa da, kurtulamadı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Şanlı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara yolan ana yola dikkatsiz çıkan servis minibüsü yol ortasında yavaşladı. Ana yolda seyir halinde olan otomobil, minibüse çarpmamak için manevra yapsa da kazadan kurtulamadı. Otomobil sürücüsü, kaldırıma çıkarak durabildi. Şans eseri kaldırımda kimsenin olmaması, büyük bir facianın önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşanan kazada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar oluştu.

Öte yandan kaza, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.