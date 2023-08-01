Sakarya'ya bağlı söğütlü ilçesinde D-650 karayolunda kaza meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan panelvan tipi aracın takla attığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı kadının, “4 çocuğum var, ben öldüm mü Allah rızası için doğru söyleyin” dediği ve sağlık ekiplerinin ise ‘hayır ölmedin’ diyerek kadını sakinleştirmeye çalıştıdılar. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Almanya’dan geldiği öğrenilen E.E. idaresindeki yabancı plakalı panelvan tipi araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince olay yerinde müdahalesi yapılan yaralı kadın uzun bir süre, “4 çocuğum var, ben öldüm mü Allah rızası için doğru söyleyin” diye sayıkladı.