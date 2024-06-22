Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobilin kaza yapmasına neden olan sürücü arkasına bile bakmadan kaçtı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza Süleymaniye Mahallesi Altay Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde, İnegöl AVM istikametinden Devlet Hastanesi istikametine seyir halinde olan otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Bu sıradan kendi şeridinde ilerleyen otomobil, araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kaldırıma çarparak duran otomobilde şans eseri yaralanan olmazken, kazaya neden olan otomobil ve sürücüsü olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE