Balıkesir’in Edremit ilçesinde üç yıl önce hayata geçirilen Kazdağları Bal Ormanı projesine çok sayıda kişi ve kurum destek olurken, üniversiteli gençler de Bal Ormanında kestane ve ağaç fidanlarını toprakla buluşturdu. Bal Ormanına öğrencileri ile gelen Burhaniye Meslek Okulu Müdür Yardımcı İlhan Deveci, bu güne kadar 40 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Müdür Yardımcısı İlhan Deveci ile Bal Ormanına giden 10 öğrenci 26 kilogram kestaneyi toprakla buluştururken, 40 adet de fidan dikti. Etkinliğe katılan öğrenciler mutluluklarını dile getirirken, Müdür Yardımcısı İlhan Deveci de, Bal Ormanının yörede arıcılığı geliştireceğini söyledi. Öğrencilerle birlikte fidanları toprakla buluşturan Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcı İlhan Deveci, "Bu bölgede Kazdağlarında çok önemli bir projeyi başlattık. Kazdağı Bal Ormanı ve Balköy Projesi. Biz bu proje kapsamında hedeflenen 120 bin fidanı bu bölgeye yerleştirmek için çaba sarf ediyoruz. Takriben 3 yıldan bu güne 40 bin kadar fidanı toprakla buluşturduk. Bu gün de öğrencilerimle buraya geldim. 206 hektarla Türkiye’nin en büyük bal oranlarından bir tanesini burası. 3 yıldır yetiştirdiğimiz fidanlar belli bir boya geldiler. Fakat hedeflenen tabi orta ve uzun vadede toplamda 10 yıl ve üzeri buradan verim almayı hedefliyoruz. Önemli olan doğaya ve ülkemize katkıdır. Bu mahiyette bu gün öğrencelerimle beraber hem tohum hem de fidan ekiminde bulunacağız. Hem onlara bu bilinci bu günlerden aşılıyoruz. Hem de doğaya ve bal ormanına katkı sunuyoruz. Bu kapsamda 26 kilogram kestane tohumunu toprakla buluşturduk bu gün. Yine bunun yanında 40 tane de fidanımızı dikiyoruz. Öğrencilerimiz gönüllü olarak bu faaliyete katılıyorlar" dedi. Öğrencilerden Berk Can Altun da, " Bal ormanındayız bu gün. Buraya yaklaşık 3-4 kere geldim. Her seferinde İlhan hocam ile dikimler yaptım. Fidan diktik. Bu gün de kestane dikimi yaptık. Gayet verimli geçti. Güzel bir proje. İlhan hocamı bu projeye desteğinden dolayı tebrik ediyorum. Bizi de bu projeye katmaya çalışıyor. Bizim içinde verimli geçiyor" dedi. Sudenur Gür ise, " Burhaniye Meslek Yüksekokulu 2.Sınıf öğrencisiyim. İlhan hocamın yürüttüğü Bal Ormanı ve Balköy projesi kapsamında burada gönüllü olmaktan çok mutluyum. Bu günde kestaneleri çok güzel bir şekilde toprakla buluşturduk. Onları diktik. İlerde onların büyüyerek buranın daha yeşil hale gelmesini görmek istiyorum. Teşekkür ederim" diye konuştu.