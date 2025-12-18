Edirne’de vatandaşlar sabahın erken saatlerinde etkili olan sisle güne başladı. Kent merkezini kaplayan sis, özellikle tarihi yapılarda görsel bir atmosfer oluşturdu. Gün doğumuyla birlikte güneşin ilk ışıkları, Edirne’nin simgesi Selimiye Camii’nin minareleri ve kubbesi üzerine yansıdı. Sisle birleşen ışıklar, eşsiz bir görüntü ortaya çıkardı. Mimar Sinan’ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camii, sisin arasından yükselen minareleriyle adeta masalsı bir siluete büründü.

Tarihi yapı adeta tabloyu andırdı

Gün doğumunda oluşan renk geçişleri ve sisin oluşturduğu doğal efekt, Selimiye Camii’ni tabloyu andıran bir görünüme kavuşturdu. Ortaya çıkan manzara, sabah saatlerinde vatandaşlar ve fotoğraf meraklılarının ilgisini çekti.

Asırlardır Edirne’nin simgesi olan Selimiye Camii, bu kez sis ve gün doğumunun oluşturduğu atmosferle ihtişamını bir kez daha gözler önüne serdi.