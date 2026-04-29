Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Filistin'in yiğit evlatlarını bugün bir kez daha hürmetle selamlıyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak dualarımızla, desteklerimizle daima yanlarında olduğumuzu tekrar ifade ediyorum.

Bugün Tarihimizin İftihar vesilelerinden biri olan Kut'ül Amare Zaferi'mizin 110. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Kut'ül Amare Zaferi Çanakkale Zaferimizle Birlikte Milletimizin Mücadele Azminin yanı sıra ordumuzun kurmay zekasını ortaya koyan muhteşem bir askeri başarı hikayesi olarak ortaya çıkmıştır.

Bu zaferin bir başka yönü belli kesimler tarafından şimdilerde tekrar köpürtülen Araplar bizi sırtımızdan hançerledi yalanını deşifre etmekte. Arap halkı kuşatmaya destek olmuş ve bu uğurda şehit olmuşlardır. Arapların yanı sıra Kürt aşiretleri de Osmanlı ordusu yanında savaşmışlardır. Arap aşiretleri içinde Şii olanlar da bu bulunuyordu. Altını çizdiğimiz Türk Kürt Arap ittifakının ne kadar önemli olduğunu bizlere hatırlatmakta.

"KARDEŞLERİMİZLE ARAMIZA KİMSE GİREMEZ"

Bugün de kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenler için yapmamız gereken birbirimize kenetlenmemizdir. Bölgemizin içinden geçtiği sancılı dönemde köken, meşrep, mezhep farklılıklarımızı bir yana bırakıp vahdeti kuşanmak, kardeşliği yüceltmek mecburiyetindeyiz. Bölgemizde ameliyatlar yapmak isteyenlerin oyunlarına gelmek tarihimize, istikbalimize ihanet olacaktır. Hiç kimse böyle bir vebali taşıyamaz. Mazimiz gibi istikbalimiz de müşterek. Bölgemizdeki oyunlara gelmek tarihimize yapılacak ihanettir. Aynı topraklarda yaşadığımız kardeşlerimizle bizi kimse ayıramaz. Bizim Çanakkale'de, Kut'ül Amare'de ve daha nice İslam beldesinde şehitlerimizin mübarek kanlarıyla yoğrulmuş dostluğumuzu, kardeşliğimizi bozmaya kimsenin ama hiç kimsenin gücü yetmez.

Kardeşliğimizi kundaklamak isteyenlere "eyvallah" demeyecek, kardeşlik türkümüzü söylemeye devam edeceğiz.

SOSYAL KONUT PROJESİ

Yüzyılın konut projesine 8 milyon kişi başvurdu. 500 bin hak sahibini belirledik. Konut projesinde 4 ayda hak sahipleri belirlendi. 2027 Mart ayı itibarıyla evleri teslim etmeye başlayacağız. İlk kez kiralık konut uygulamasını hayata geçireceğiz. Bu yaz da onların anahtarlarını teslim etmeye başlayacağız.

Kurada ismi çıkmayanlar da üzülmesin, biz sadece TOKİ vasıtası ile 1 milyon 460 bin konut üretmiş bir iktidarız. Biz 6 Şubat'ın izlerini 3 yıl gibi kısa sürede büyük oranda sildik.

"MUHALEFET ADALETE HESAP VERECEK"

Yolsuzlukla yargılanan belediye başkanları karşısında kuzu kesilenler, basın mensuplarına karşı aslan postuna bürünüyor, kürsüde tehditler savuruyor. Ana muhalefet gibi kürsüden parmak sallayanlardan olmadık. Sesiz devrimler ile yolumuza devam ediyoruz. Gerilim siyasetiyle, kutuplaştıran polemiklerle, millete faydasız sahte, sanal tartışmalarla işimiz olmaz. Bunların hiçbirinde yokuz. Olmadık, olmayacağız

Kendini dev aynasında görenlere 'cürmünüz kadar yer yakarsınız' demek istiyorum. Kabul etseniz de etmeseniz de alışık olduğunuz eski Türkiye yok.. Basının sizi eleştirmesine öyle ya da böyle alışacaksınız. Yankı odanızın dışında farklı ses duymaya alışacaksınız. Beytülmale el uzattıysanız adalete hesap vermeye alışacaksınız. Türkiye artık çoksesliliğe kavuşmuştur ve artık bundan geri dönülmeyecek Beyefendiler aklına baklava kutuları değil onları haber yapanları tehdit etmek geliyor. Ortada ahlak mı kaldı? Allah bu milleti CHP zihniyetinin eline düşürmesin.

Bizim CHP'deki Bizans oyunlarıyla uğraşacak ne vaktimiz ne niyetimiz ne de bunlara ayıracak vaktimiz var, midemiz var.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye'de 18 ayı geride bıraktık. Terörsüz Türkiye sürecindeki kutlu yolda menzile varana kadar kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Sürece dair karamsar senaryolar yazanlar gerçeklerle değil tamamen vehimleriyle hareket etmektedir.

Olumlu bir atmosfer vardır, yapılması gerekenler bellidir, süreç olması gerektiği şekilde ilerlemektedir."