Darıca'da geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen kitap fuarı, 9 gün boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırladı. 1 milyon kitabın sergilendiği fuarda yazar buluşmaları ilgi gördü.

Darıca Belediyesi tarafından 20-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen fuar, 100 yayınevi ve yaklaşık 1 milyon kitabı okurlarla buluşturdu. Etkinlik boyunca düzenlenen imza günleri ve söyleşi programları, kitapseverlerden yoğun ilgi gördü. Özellikle öğrencilerin ve gençlerin ilgi gösterdiği fuarda, tanınmış yazarlar Darıcalı okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı. Bölgedeki okulların grup halinde ziyaret ettiği fuar, sadece ilçeden değil çevre bölgelerden gelen misafirleri de ağırladı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, fuarın her yıl daha da geliştiğini belirterek, 'Darıca Belediyesi olarak bu yıl 5'incisini gerçekleştirdiğimiz Kitap Fuarı'nı her yıl daha da geliştirerek düzenleyeceğiz. Kitapseverlerin ilgisi bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Darıca'nın ihtiyacı olan bir fuara ev sahipliği yaptık. Özellikle öğrenciler ve gençlerden güzel dönüşler aldık. Sosyal belediyecilik kapsamında bu tür faaliyetlerimize ve Darıca'nın sosyal hayatını geliştirecek etkinliklere devam edeceğiz' dedi.