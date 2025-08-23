CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gazeteci Uğur Dündar arasında sosyal medya üzerinden karşılıklı sert ifadeler kullanıldı. Kılıçdaroğlu, "Islah olmaz muhterislerin de kepazeliğini söylemek görevimdir" diyerek eleştiride bulunurken, Dündar ise, "Yıllarca böyle birini desteklemiş olmam kepazelikmiş!" sözleriyle yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu: Gözünü Kötülük Bürümüş, Islah Olmaz Muhterisler

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisi hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı ve şu ifadeleri kullandı: “Ülkemiz, hayatın ve siyasetin her alanında derin krizlerle boğuşurken, benimle ilgili asılsız dedikodular üretmek; halkın gerçek sorunlarını unutturmak ve dikkatleri başka tarafa çekmek doğru değildir.

Gazetecilik gibi kutsal bir mesleği icra eden kıymetli ve onurlu gazetecileri tabii ki tenzih ederim. Ama söylemediğim bir cümleyi sadece iftira kampanyasına çevirebilmek adına, ‘Demek ki CHP doğru yolda!’ diyebilecek kadar gözünü kötülük bürümüş, ıslah olmaz muhterislerin de kepazeliğini söylemek görevimdir.”

Kılıçdaroğlu, ayrıca “ülke gündemi ve siyaset üzerine konuştuğu bir yakını olmadığı”nı belirterek, kendisine atfedilen söylemlere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı."

Uğur Dündar : Böyle Birini Desteklemiş Olmam Kepazelikmiş

Gazeteci Uğur Dündar, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisi için söylediği sözlere sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla cevap verdi.

Dündar, yaptığı paylaşımda, "Kemal Kılıçdaroğlu benim için 'kepaze' demiş! Haklı! Yıllarca böyle birini desteklemiş olmam kepazelikmiş!" ifadelerini kullandı.