1 ) Kendi kendine meme muayenesi ne demektir? Neden yapılması gerekir?

Memede bulunan kitlelerin iyi huylu veya kötü huylu kitlelerin, yaklaşık %82 si, kadınların kendi kendine ya tesadüfen, ya da kendi kendine meme muayenesi yapması esnasında fark edilmektedir. Bu sebepten dolayı, her kadının kendi kendine meme muayenesini yapması, muayeneyi iyi bilmesi ve her ay düzenli bir şekilde uygulaması gerekmektedir.

Kendi kendine meme muayenesi, göğüslerde yumru, şişlik, kalınlaşma gibi, kanser belirtisi olabilecek değişiklikleri, kişinin kendi kendine kontrol etmesi anlamına gelir. Meme kanserinin erken zaman içerisinde teşhis edilebilmesi ile beraber, hastalıktan sağ kalabilme ihtimali de oldukça yüksektir. Bütün meme kitlelerinin neredeyse %80’i iyi huylu olsa bile, kendi kendinize yapabileceğiniz düzenli bir meme muayenesi ile tehlikeli olabilecek değişiklikleri erken dönemde tespit edebilirsiniz.



2 ) Kendi kendine meme muayenesi ne zaman yapılmalıdır?



Göğüslerinizi ayda 1 defa, adet dönemi bittikten yaklaşık 3 ile 5 gün sonra muayene etmeniz gerekmektedir. Artık adet görmüyorsanız ve menopoz dönemi içerisindeyseniz, meme muayenenizi her ayın aynı günü, sizin için hatırlanması kolay bir tarihte yapmanız gerekmektedir. Her muayene esnasında, göğüslerinizin hatlarına ve kıvamına alışacak ve değişiklik olması halinde, daha kolay bir şekilde tespit edeceksiniz.

3 ) Kendi kendine meme muayenesi nasıl yapılır?



Meme muayenenizi, aşağıda size anlattığımız metotlar ile kendi kendinize yapabilirsiniz.



Ayna karşısında



1. İyi aydınlatılmış bir odada, yeteri kadar geniş bir aynanın önünde belden yukarınız çıplak olarak durunuz. Her iki göğsünüz eşit şekil ve büyüklükte değilse hemen korkmayınız; çünkü çoğu kadında böyledir. Kollarınız yanlarda serbest olarak dururken, göğüslerinizin büyüklüğünde, şeklinde, dokusunda veya cildinde herhangi bir farklılık olup olmadığına bakınız. Ciltte büzüşme, renk değşimi, gamze oluşumu veya hassas ve ağrılı bir bölge olup olmadığını araştırınız. Aynı şekilde meme başlarında herhangi bir renk değişimi, soyulma veya meme başının yönünde bir değişiklik olup olmadığını gözleyiniz.

2. Bunu yaptıktan sonra, göğüslerinizin altında bulunan kasları sıkılaştırmak amacı ile ellerinizi kalçalarınıza koyup sıkıca bastırınız. Her iki tarafa dönerek göğüslerinizin dış kısımlarına da bakınız.

3. Bir sonraki aşamada, aynanın karşısında öne doğru eğiliniz. Omuz ve dirseklerinizi, göğüs kaslarınızı sıkılaştırmak amacıyla, öne doğru döndürünüz; göğüsleriniz öne doğru düşecektir. Bu esnada, göğüslerinizdeki, şekil ve dış hat değişikliklerini araştırınız.

4. Şimdi, ellerinizi başınızın arkasında birleştirip sıkıca kavrayınız ve öne doğru sıkıca itiniz. Her iki yana dönerek göğüslerinizin dış yüzlerini de kontrol ediniz. Göğüslerinizin alt yüzlerini de gözlemlemeyi unutmayınız. Bu bölgeyi görebilmek için göğüslerinizi elleriniz ile kaldırmanız gerekebilir.

5. Meme ucundan herhangi bir akıntı olup olmadığına bakınız. Bunun için işaret ve baş parmağınızı meme başının çevresindeki bölgeye yerleştiriniz ve meme başını bitişine doğru çekiniz; herhangibir akıntı olup olmadığını gözleyiniz. Bu işlemi diğer göğsünüz için de tekrarlayınız.

Duş alma esnasında yapılması gereken muayene

6. Şimdi sıra, memenin içindeki değişiklikleri hissetmeye geldi. Bu aşamada ellerinizi su veya sabun ile kayganlaştırmak yardımcı olabilir. Koltuk altınızda herhangi bir şişlik veya kalınlaşma olup olmadığını kontrol ediniz. Sol elinizi kalçanıza koyup, sağ eliniz ile sol koltuk altınızı muayene ediniz. Aynı işlemi karşı taraf için de tekrarlayınız.

7. Her iki tarafta, köprücük kemiğinizin üstünü ve altını muayene edin.

8. Bir elinizle göğsünüzü desteklerken, diğer sabunlu elinizle meme dokusunu hissedin. Göğsünüzü nazikçe bastırarak muayene etmek için parmaklarınızın düz kısımlarını kullanın. Bu muayeneyi yaparken sutyen alt sınırı ile köprücük kemiği arasında aşağı veya yukarı doğru, tüm göğüs yüzeyi tetkik edilinceye kadar, bir sıra takip edilmelidir. Aynı işlemi karşı taraf için de tekrarlayınız.

Sırt üstü yatarak yapılan kontrol



9. Daha sonra yatın ve sağ omuzunuzun altına küçük bir yastık veya katlanmış bir havlu yerleştirin. Sağ elinizi başınızın arkasına koyun. Tüm parmaklar birlikte ve düz olacak şekilde sol elinizi sağ göğsünüzün üst kısmına koyun. Burada muayeneyi kolaylaştırmak için biraz vücut losyonu kullanılabilir.

10. Göğüsünüzü bir saatin yüzü gibi düşünün. Saat 12’den başlayın ve saat 1’e doğru küçük dairesel hareketler ile ilerleyin. Tekrar 12’ye gelinceye kadar bütün yüzeyi aynı şekilde muayene edin. Bu esnada parmaklarınız düz dursun ve göğüs ile devamlı temas halinde olsun. Daire tamamlanınca, meme başına daha yakın, aynı şekilde saat yönünde daha küçük bir daireyi, bu defa meme başının etrafında tekrarlayın. Bu şekilde tüm göğüs yüzeyini tarayıncaya kadar devam edin. Koltuk altına doğru olan daha yukarı alanları da muayene ettiğinizden emin olun.



11. Parmaklarınızı düz olarak doğrudan meme başının üzerine yerleştirin ve çevresindeki herhangi bir değişiklik olup olmadığını hissedin. Meme başını nazikçe içeri doğru bastırın. Kolaylıkla harekte ediyor olmalıdır.

9,10 ve 11 numaralı basamakları diğer göğsünüz için tekrarlayınız.

4 ) Göğüste bir kitle tespit edilirse ne yapılmalıdır?



Göğsünüzde herhangi yeni bir değişiklik meydana gelirse veya bu değişiklik adet döneminden sonra da devam ederse, derhal doktorunuza başvurunuz. Doktor tarafından incelenmesi gereken durumlar ise, aşağıda ki gibidir;