Rahmin alınması, tıbbi literatürde histerektomi olarak tanımlanmaktadır. Rahmin tamamen alınması işlemidir.

Hangi durumlarda rahim alınır?

Uterus (rahim) myomları (Myoma uteri, uterin fibroid)

Rahmin alınması yaygın olarak rahim içindeki miyomlar sebebiyle yapılmaktadır. Miyomlar, kadınlarda yaygın olarak karşılaşılan tümörlerdir. Tüm kadınların ortalama olarak %25’inde miyom söz konusudur. Miyomlar büyüdükçe, çeşitli sorunlar meydana gelebilir. Bu sebeple de miyomların çıkartılması gerekebilir. Miyom kaynaklı olarak histeroskopi yapılmasının gerekliliği ise anormal kanamalar, kansızlık, pelvik kasık ağrısı, sancılı ve yoğun adet görme kaynaklıdır.

Miyomlar, kansızlık sorunu dışında bası şikayetlerine de yol açabilmektedir. Bu durumda ameliyat şarttır.

Kimlerin rahminin alınması gerekir?

Endometrial polip

Rahim iç tabakası endometirum ismini almaktadır. Endometriumun içerisinde ulunan sayıları bir ya da daha fazla olan et parçaları, adet düzensizliklerine ya da kanama gibi şikayetlere yol açabilir.

Polipler genellikle vajinal yoldan uygulanan operatif histereskopi ile alınabilir. Fakat ek patolojiler de söz konusu ise histereskomi ile rahmin tamamen alınması gerekebilir.

Tedaviye dirençli adet düzensizlikleri

Uygulanan ilaç tedavilerine cevap vermeyen, aşırı ve uzun adet kanamaları genellikle hormonal sebepler kaynaklı olarak yaşanmaktadır. Menopoz döneminde yaygın olarak bu sorun görülebilir.

Düzensiz ya da aşırı kanamalar, kansızlığa yol açabilir. Kansızlık yani anemi durumunda nefes darlığı, çabuk yorulma ve çarpıntı meydana gelebilir. Düzensiz kanamalar için uygulanan ilaç tedavileri etkisiz kaldığında histerektomi uygulanması gerekebilir. Kansızlık durumlarında yani anemi sorununda uzun süreli kanı arttırmaya yönelik ilaç ve iğnelerle yapılan demir tedavileri, geçici çözümler sunmaktadır. Bu sebeple de ilaç tedavisine yani medikal yöntemlere cevap vermeyen bu gibi hastaların rahminin alınması daha sağlıklı olacaktır.

Endometriosis

Adet ağrılarının yoğun olması, şiddetli kasık ağrıları, pıhtılı kanama ve adetlerin zor geçmesi, cinsel ilişki sırasında ağrı gibi durumlar endometriozis yani çikolata kistini işaret etmektedir. Endometriozis rahim iç zarından köken almaktadır. Bu hücrelerin içerisinde farklı yerlere yayılabilir ve gelişmeye devam edebilir. Çikolata kisti sorununda ilk akla gelen tedavi yöntemi cerrahi yöntemler değildir. İlk olarak ilaç tedavileri denenmelidir. Daha sonra şayet bu tedavilerden cevap alınamıyorsa, hastaların rahminin alınması gerekebilir.

Rahmin dışarı sarkması (Prolapsus Uteri)

Doğumun zor olması, karın içi basıncının artması, genetik olarak kolajen bağ dokusunun zayıf olması gibi sebepler menopoz döneminde rahim, mesane ve barsak sarkmalarına yol açabilir. Bu sarkmalara genital prolapsus adı verilmektedir. Bu sarkma durumlarında kişinin rahminin dışarı çıkması haznede dolgunluğa, idrar kaçırmaya ya da idrar tutamamaya yol açabilir.

Rahimin dışarı sarkması durumunda hastalarda daha fazla tercih edilen yöntem ise “Vajinal Histerektomi (VAH)” olmaktadır.

Doğum komplikasyonları (Acil Histerektomi)

Acil olarak rahmin alınması gerekiyorsa bu durum genellikle doğum kaynaklı komplikasyonlar sebebiyle uygulanmaktadır. Normal doğum ya da sezaryen doğumdan sonra rahim kanamasının durdurulamaması, rahim yırtıklarının onarılamaması, bebeğin eşi yani plasentanın rahimden ayrılmaması acil olarak rahmin alınmasını gerektirebilir.

Aşırı-ani (abondan) kanama problemi olan kadınların doğumdan sonra ani kanamaları ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple de rahmin alınması kararı oldukça ani olabilir. Bu ani kararlar çeşitli durumlarda hayat kurtarıcıdır.

Rahmin alınmasını gerektiren diğer durumlar ise: