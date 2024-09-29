Portekiz’de Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Gil Vicente filelerine kaydettiği golle birlikte forma giydiği tüm maçlarda skor katkısı yapmaya devam etti.

Portekiz Ligi’nin 7. haftasında Benfica, sahasında Gil Vicente ile karşılaşırken sahadan 5-1’lik skorla galip ayrıldı. Milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu mücadeleye 11’de başladı. Mücadelenin 8. dakikasında yenik duruma düşen kırmızı-beyazlılar, 17. dakikada Otamendi ile eşitlik golünü buldu. Karşılaşmanın 25. dakikasında ise Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı. Sağ taraftan gelişen atakta Kerem, altıpas çizgisi önünden yaptığı kafa vuruşuyla topu fileleri gönderdi.

Milli futbolcular 68. dakikada oyundan alınırken, Kerem’in yerine dahil olan Zeki Amdoui, 78. dakikada şık bir gole imza atarak farkı ikiye çıkardı. Benfica, uzatma dakikalarında Florentino ve Rollheiser ile üst üste goller buldu ve sahadan 5-1 galip ayrıldı. Benfica, aynı zamanda üst üste 3. galibiyetini elde ederek puanını da 16’ya yükseltti.

Ligde 3 maçta 2 gol, 2 asiste imza atan Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi’nde de 1 kez gol sevinci yaşadı. Milli futbolcu, Benfica forması giydiği 4 mücadelede de gol katkısı yapmayı başardı.

Kırmızı-beyazlılar, ligde bir sonraki hafta 6 Ekim Pazar günü Nacional deplasmanına gidecek.