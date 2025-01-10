İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yüksek takipçili sosyal medya fenomenleri üzerinden yasa dışı bahis sitelerinin reklamına yönelik başlattığı soruşturmalar sürüyor. Bu kapsamda “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun”a muhalefet ettiği iddiasıyla Kerimcan Durmaz hakkında da işlem başlatılmıştı.

Durmaz, emniyetteki ifadesinde, reklamını yaptığı iddia edilen yasa dışı bahis organizasyonu hakkında bilgi sahibi olmadığını belirtti. Malta’da DJ performansı sergilemek üzere bir mekanla anlaşma yaptığını söyleyen Durmaz, “Bu mekan barlar caddesinde yer alan bir eğlence mekanıydı. Bana ödenen ücret yalnızca performansımla ilgilidir. Mekanın yasa dışı bahisle bağlantılı olduğunu bilseydim kesinlikle gitmezdim,” dedi. Durmaz, bu organizasyondan 10 bin euro kazandığını ifade etti.

Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Durmaz, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı ve kaçma şüphesinin bulunması gerekçesiyle tutuklandı. Sosyal medya fenomeni, ifadesinde bilerek suç işlemediğini ve sosyal medya hesaplarından yasa dışı bahisle ilgili herhangi bir reklam yapmadığını savundu.

Mahkemede aylık gelirini 500 bin TL olarak beyan eden Durmaz, geçimini sosyal medya faaliyetleri, sahne performansları ve reklam anlaşmalarından elde ettiğini söyledi. Ancak savcılık, bu gelirlerin yasa dışı bahisle bağlantılı olabileceği şüphesiyle soruşturmanın derinleştirileceğini belirtti.