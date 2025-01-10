Annesine ve eşine küfür eden şahsın beraat etmesine tepki gösteren Cemal Enginyurt, adalet sistemine yönelik ağır eleştirilerde bulundu. Cemal Enginyurt “Benim ölmüş anama, namusuma ve şerefime küfrediyor… Yazıklar olsun adaletiniz… Erdoğan, duy sesimi… Anama küfredene beraat veriliyor” ifadelerini kullandı.

Ordu hakimine yönelik sözleri ise dikkat çekiciydi:

“Benim ölmüş anama küfrediyor, benim namusuma şerefime küfrediyor. Ordu hakimi neye göre beraat verdin? Hangi vicdana göre beraat verdin? Benim anama hakaret eden bu namussuza nasıl beraat verdin? Yazıklar olsun adaletinize!”

Enginyurt, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u da eleştirerek şunları söyledi:

“Adaletiniz bu mu sizin? İdam vermezseniz namertsiniz! Zindanlara atmazsanız namertsiniz! Recep Tayyip Erdoğan, duy sesimi! Anama küfredene beraat veriyor hakiminiz. Böyle bir adalet olmaz!”

Enginyurt’tan Çözüm Sürecine Tepki: “Apo Katildir, Apo Şerefsizdir”

Cemal Enginyurt, İmralı ile yürütülen çözüm sürecine de sert sözlerle tepki gösterdi. Şehitler üzerinden eleştirilerini dile getiren Enginyurt, şu ifadeleri kullandı:

“Apo katildir, Apo şerefsizdir. Biz bu vatan için şehit verdik. Şimdi bu süreçte Apo’ya dair adımlar atılıyor. Bu kabul edilemez!”

Cemal Enginyurt’un Tepkileri Sosyal Medyada Gündem Oldu

Enginyurt’un açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı bulurken, adalet sistemine ve çözüm sürecine yönelik eleştirileri tartışma yarattı. Özellikle annesine küfür eden şahsın beraat etmesi, kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.

Sonuç ve Beklentiler

Cemal Enginyurt’un açıklamaları, adalet sistemine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. Hem hakime hem de Adalet Bakanlığı’na yönelik eleştirilerinin ardından, konunun nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu. Enginyurt’un çözüm sürecine dair sert çıkışı da gündemdeki yerini koruyor.