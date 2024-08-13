Keşan Belediyesi, Edirne Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu ile iş birliğinde düzenlenen Keşan Belediyesi XIX. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası 12 Ağustos 2024 Pazartesi günü start aldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Atatürk Stadı Kapalı Spor Salonu’nda saat 16.00’da saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesiyle başladı.

Açılış programına; Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, Türkiye Satranç Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Umut Güney, sporcular ve veliler katıldı.

Turnuvaya; Azerbaycan, İran, Amerika, Gürcistan, Bulgaristan, Ürdün, FID (Dünya Satranç Federasyonu) ve Türkiye’nin 18 ilinden 195 sporcu katıldı

Açılış töreninde konuşan Başkan Özcan, katılımcıları selamlayarak “Değerli yarışmacılar, satrancın nasıl bir oyun olduğunu anlatacak değilim; ama bana göre, hilesi olmayan, rakibinin yaşı önemli olmayan hayal gibi bir oyun. Doğru hamleyi yapan, sabreden kazanır ilkesiyle oynanıyor. Ben de sizler yaşındayken amatör bir satranç oyuncusuydum. Arkadaşlarımızla oynardık. Başkan olduktan sonra, önce özel günlerimizde başladık. Sonra federasyon yardımıyla ilk uluslararası şampiyonluğumuzu düzenledik. Bugün de bunun 19.’’sunu yapmanın gururunu yaşıyorum. Yarışan tüm sporculara başarılar diliyorum.” İfadelerini kullandı.

Konuşmaların arından Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, turnuvanın açılış hamlesi yaptı.