Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki terziler, yıllardır iğne ve iplikle hayatlarını kazanıyor, ailelerini geçindiriyor. Mesleğe gönül vermiş bu terziler, çocuklarını iğnenin ucu ile okutup büyütmenin gururunu yaşıyor.

İzmit’te yılların emeğiyle süslenmiş küçük terzi dükkanları, şehrin sokaklarında hala dimdik ayakta duruyor. Her bir dükkanda yılların birikimi, mesleğe adanmış hayatların hikayeleri bulunuyor. Yıllardır mesleğini özveriyle sürdüren terziler, hem mesleklerini yaşatmanın hem de ailelerini bu meslekle ayakta tutup, çocuklarını meslek sahibi yapmanın gururunu taşıyor.

"İğnenin ucu ile çocuklarımı okutup büyüttüm"

50 yıldır terzilik yapan Fikri Alkan, İzmit’in en eski terzilerinden biri. 75 yaşındaki Alkan, mesleğine ortaokuldan sonra çırak olarak başladığını belirtti. Askerliğini tamamladıktan sonra İzmit’e yerleşerek burada terzi dükkanı açtığını anlatan Alkan, "Tam 50 sene oldu. 4 çocuğum var. Büyük oğlum matematik öğretmeni, onun küçüğü kızım bir kolejde müdür. İkiz evlatlarımdan birisi Büyükşehir Belediyesi’nde sosyolog, diğerinin de reklam şirketi var. İğnenin ucu ile çocuklarımı okutup büyüttüm. Çok şükür hepsi çalışıyor" dedi.

"Tamir ve dikim de yapıyorum"

Fikri Alkan, tamir ve dikim işlerinin yanı sıra sıfırdan kıyafet de diktiklerini belirterek, "Tamir ve dikim de yapıyorum, ekstra olarak kıyafet de dikiyoruz, sıfırdan dikiyoruz. Pantolon takım elbise bayan elbisesi hepsini yapıyoruz. Şu anda daha çok tamir daha yapıyoruz" diye konuştu.

Müşteriye iyi davranılması gerektiğine dikkat çeken Fikri Alkan, "Ben hiçbir zaman için işsiz kalmadım ve işim fazlasıyla devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Uzun süre alınmayan kıyafetleri yurtlara veriyorum"

Müşterilerinin bazen diktirdikleri kıyafetleri almaya gelmediklerini de ifade eden Fikri Alkan, "Kimi unutuyor, kimi de vefat ediyor. Uzun süre alınmayan kıyafetleri yurtlara veriyorum" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımı mesleğimle büyüttüm"

Mustafa Nazlı da, 56 yaşında ve çocukluğundan beri terzilik yapıyor. Terziliğin baba mesleği olduğunu kaydeden Nazlı, "Okul döneminde sabah okula giderdim, okuldan çıkınca direkt babamın iş yerine geçerdim. O şekilde o zamandan belli bu işi devam ediyorum. 4 çocuğum var. En büyük kızım şu an diş hekimi, onun bir ufağı gıda mühendisi. En küçüğümüz de şu an o da diş hekimliği okuyor. Bir tane de oğlum var, o da ticaretle uğraşıyor. Hepsini bu mesleği yaparak okuttum" dedi.

Adana’dan 7 yıl önce İzmit’e geldiğini dile getiren Nazlı, "Buraya ilk geldiğimde akşama kadar boş boş oturuyordum ama insanlar benim yaptığım işi görünce müşterim olmaya başladılar. Şu an Allah’a çok şükür işlerim iyi" diye konuştu.

"Paça ve tadilatla başladım, şimdi özel dikimler yapıyorum"

2004 yılında kendi dükkanını açan 39 yaşındaki Selma Dirim Sucu ise "Mesleğimiz çok geniş bir yelpazeye sahip. Paça ve tadilat işleriyle başladım, şimdi sipariş üzerine özel dikimler yapıyorum. O küçük yaşlarda paça ve tadilat işleriyle başladığım meslek hayatıma bugün sipariş üzerine dikişlerim var. Atölyemizde iş elbiseleri de üretiyoruz. Şu an okul dönemine yaklaşıyoruz. Okul dönemi içinde okul kıyafetleri üretiyoruz" dedi.

Mesleğini çok sevdiğini vurgulayan Sucu, "Ben 20 senedir bu meslekten ekmek yiyorum. Bu şekilde çocuklarımı büyüttüm. Ben gençlere, terzilik eğitimi alan öğrencilere, ’Bu işi sevin, severek yapın’ diyorum. Bu işi severek yaptığınız zaman verimli olacaksınız. Terzilik, maddi ve manevi doyuran bir meslek" cümlelerini kullandı.