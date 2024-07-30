Keşan Motosiklet Kulübü geçtiğim hafta sonu Kırklareli Demirköy'de yapılan 7. Nerdeyiz Motosiklet Festivalinden döndü. Festivale ülkemizin her yerinden ve yurt dışından gelen binlerce motosiklet tutkunu katıldı. Keşan'dan da oldukça kalabalık bir grupla katılan Keşan Motosiklet Kulübü yeni dostluk köprüleri kurmanın yanında, bölgenin tarihi ve ekoturizm bölgelerini de gezerek güzel bir kültür turu gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kulüp Başkanı Önder Kılıç festival ile ilgili düşüncelerini şu şekilde dile getirdi; “Kurulduğumuz günden bu yana çevremizde yapılan tüm festivallere katılarak Keşan'ın tanıtımına katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu hafta sonu da 7. yapılan Nerdeyiz festivalinde Demirköy'de buluştuk.

Kayıt kabul ile birlikte üç gün süren festivalde bölgenin en güzel tarihi ve turizm noktalarına motorlarımızı sürdük. Gece yapılan konserler ve festival eğlencelerinin yanında gün içinde İğneada, Limanköy, Logoz ormanları milli parkı, Fatih Sultan Mehmet'in top dökümhanesi, Cehennem şelalesi, Dupnisa mağarası ve Avcının yeri gibi tarihi ve ekoturizm noktalarını gezerek kulüp üyelerimizin bölgeyi tanımasını sağladık. Motosiklet camiasına katkı sunan etkinlikler düzenleyerek bölgelerinin tanıtımını sağlayan herkes bizim için kıymetlidir. Bu bağlamda festivalin düzenlenmesinde emeği olan başta Demirköy Belediye Başkanı Sayın Recep Gün'e , TMSF yönetim kurulu üyesi ve Lüleburgaz Motosiklet Kardeşliği Derneği Başkanı Murat Akgül'e ve emeği gecen uzak diyarlardan emek verip organizasyona renk katan tüm iki teker dostlarına Keşan Motosiklet Kulübü olarak yürekten teşekkür ederiz.

Tekeriniz düz bassın, aklınız başınızda, kaskınız kafanızda olsun.”