Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Koru, Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyeleri ile birlikte Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunuldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ziyaret nedeniyle yapılan açıklamada “Keşan TSO Heyeti olarak Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç’e yeni dönemde çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledik. Bölgemiz ticaret, sanayi, tarım ve turizm alanları üzerine istişarelerde bulunduk. Bizleri ağırlayan Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç’e misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eder, iyi günler dileriz.”

Ziyarette Şapçı ile Koru, Günenç’e de çalışmalarından dolayı plaket takdim etti.

Günenç’te ziyaret nedeniyle Şapçı ve Koru’ya teşekkür etti.