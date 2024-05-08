Edirne’nin Keşan ilçesinde, bir apartmanın 3. katından düşen Cihat Tolga Pektaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre; Yukarı Zaferiye Mahallesi Demir Sokak’ta bulunan apartmanın 3’üncü katındaki evinin balkonuna çıkan Cihat Tolga Pektaş (35), dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Pektaş, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Edirne’deki Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen Cihat Tolga Pektaş, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Pektaş’ın cenazesi yapılan otopsinin ardından Keşan’a getirildi. Pektaş, gözyaşları arasında Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.