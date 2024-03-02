İLAN

KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Ahmet Vefik Paşa Mahallesi Gazi Caddesi No: 12 Aile Parkının İçinde bulunan kafeterya binası ve buna bağlı açık alanın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi Açık Teklif Usulü İle 3 yıl Müddetle İşletme/Kiraya Verilmesi

Aylık muhammen bedeli: 10.000,00 TL + K.D.V.

Geçici teminatı: 10.800,00 TL

İştirak Teminatı: 30.000,00 TL

Geçici teminat aşağıdaki iban no ya yatırabilir.

BANKA: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI KESTEL ŞUBESİ

IBAN NO : (TR310001500158007292521173)

1-İhaleler 13/03/2024 Çarşamba günü saat 10.30 da Kale Mahallesi Cuma Caddesi No: 1 Kestel /BURSA adresindeki Belediye Hizmet Binasında ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye Encümeni'nce yapılacaktır.

2-İhale suretiyle kiraya verilecek taşınmazın satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde Kale Mahallesi Cuma Caddesi No: 1 Kestel /BURSA adresindeki Belediyemiz hizmet binasında bulunan Destek Hizmetler Müdürlüğünden görülebilir veya satın alınabilir.

3-İstekliler, ihaleye girebilmek için ihale şartnamesinde isteklilerde aranan şartları sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. İstekliler ihale şartnamesinde istenilen evrakları teklif dosyasında sunacaklardır.

4-İhaleye iştirak edecek olanlar ihale için 300,00 TL+KDV bedel karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5-İhale dosyalarını en geç ihale günü saat 10.00'a kadar Kale Mahallesi Cuma Caddesi No: 1 Kestel /BURSA adresindeki Belediye hizmet binasında bulunan Destek Hizmetler Müdürlüğüne verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek ihale dosyaları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

6-İhalelerle ilgili mütevellit bütün vergi, resmi harç, gazete ilan giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

7-İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

8-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışlarda ve kiralama ihalelerinde şartname hükümleri uygulanacaktır, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Telgrafla müracaat ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez,

[email protected]

İlan Olunur.