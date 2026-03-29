Son yıllarda Varis vakalarında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Uzmanlar, özellikle hareketsiz yaşam tarzı ve genetik faktörlerin bu artışta önemli rol oynadığını belirtiyor.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ercan Servet, varisin yalnızca estetik bir problem olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. Servet, "Varis, toplardamarların genişleyip işlevini kaybetmesiyle oluşan bir dolaşım hastalığıdır. Tedavi edilmediğinde daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" dedi.

"Modern yaşam tarzı riski artırıyor"

Uzmanlara göre, uzun süre ayakta kalmak ya da masa başında hareketsiz çalışmak, varis oluşumunu tetikleyen başlıca nedenler arasında yer alıyor. Ayrıca fazla kilo, hormonal değişimler ve dar kıyafet tercihleri de risk faktörleri arasında bulunuyor.

"Belirtiler göz ardı edilmemeli"

Bacaklarda ağrı, şişlik, yanma hissi ve gece krampları varisin en yaygın belirtileri arasında yer alıyor. Op. Dr. Ercan Servet, bu şikayetleri yaşayan bireylerin vakit kaybetmeden bir uzmana başvurması gerektiğini ifade etti.

"Tedavi yöntemleri gelişiyor"

Dr. Servet, günümüzde varis tedavisinde lazer uygulamaları, skleroterapi ve minimal invaziv cerrahi yöntemler başarıyla uygulanıyor. Erken teşhis sayesinde hastaların yaşam kalitesinin önemli ölçüde artırılabileceğini söyledi.

Uzmanlardan öneriler

Uzmanlar, varisten korunmak için düzenli egzersiz yapılmasını, uzun süre aynı pozisyonda kalınmamasını ve sağlıklı beslenmeye özen gösterilmesini öneriyor. Ayrıca risk grubundaki kişilerin düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemesi gerektiği vurgulanıyor.