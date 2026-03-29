Göz çevresinin yüz bölgesinde yaşlanmanın en hızlı fark edilen alanlarından biri olduğunu belirten Memorial Bodrum Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gözde Akyol; ince deri yapısı, yer çekimi ve mimik hareketlerinin etkisiyle zamanla göz kapaklarında sarkma, torbalanma ve kırışıklıkların oluşabildiğini söyledi. Bu durumun kişiyi daha yorgun, uykusuz ve yaşlı gösterebildiğini ifade etti.

Estetik cerrahideki gelişmeler sayesinde bu görünümün düzeltilebildiğini aktaran Akyol, göz kapağı estetiği olarak bilinen "blefaroplasti" işleminin hem kadınlar hem de erkekler arasında giderek daha fazla tercih edildiğini kaydetti.

Blefaroplastinin, üst ve alt göz kapaklarında biriken fazla deri ve yağ dokusunun cerrahi olarak çıkarılması işlemi olduğunu belirten Akyol; bu operasyonla göz çevresinin daha gergin, canlı ve dinamik bir görünüme kavuştuğunu ifade etti. İşlemin, yüzün genel ifadesini değiştirmeden daha dinlenmiş bir bakış sağlamayı hedeflediğini dile getirdi.

Üst göz kapağındaki sarkmaların yalnızca estetik bir sorun olmadığını vurgulayan Akyol, bazı durumlarda görme alanını da daraltabildiğini belirtti. Bu tür ameliyatların sadece kozmetik değil, aynı zamanda fonksiyonel fayda da sağladığını ifade etti. Alt göz kapaklarında oluşan torbalanmaların ise yorgun bir ifade oluşturduğunu, cerrahi müdahale ile bu durumun giderilebildiğini söyledi.

Ameliyat öncesinde doğru planlamanın büyük önem taşıdığına dikkat çeken Akyol; detaylı muayene yapılması, kişinin beklentilerinin net olarak anlaşılması ve gerçekçi sonuçların değerlendirilmesi gerektiğini aktarırken, deneyimli bir plastik cerrah tarafından planlanan operasyonların genellikle lokal anestezi altında kısa sürede tamamlandığını, iyileşme sürecinin ise çoğu hastada birkaç hafta içinde belirgin şekilde ilerlediğini kaydetti.

Göz kapağı estetiğinin daha parlak bir bakış, daha dinç bir ifade ve artan özgüven sağladığını belirten Akyol; her estetik girişimde olduğu gibi bilinçli karar verilmesi ve uzman görüşü alınmasının önemine işaret etti.