Tarla statüsündeki arsalara izinsiz olarak yapılan hobi bahçelerine ağır yaptırımlar geliyor.

Sözcü'den Erdoğan Süzer imzalı habere göre, tarım arazilerine izinsiz inşa edilen tüm yapılara ciddi yaptırımlar geliyor. Bu kapsamda, söz konusu yapıların elektrik, su ve doğal gaz bağlantıları kesilecek.

Düzenlemeye göre, hobi bahçesi sahiplerine metrekare başına 2 bin 500 lira idari para cezası uygulanacak. Buna göre 500 metrekarelik bir alan için yaklaşık 1 milyon 200 bin lira, 1 dönümlük arazi için ise 2,5 milyon lira ceza kesilmesi öngörülüyor.

Ayrıca, arazi sahiplerine iki ay içinde izinsiz yapıları kaldırarak alanı yeniden tarıma uygun hale getirme zorunluluğu getirilecek. Bu süre içinde yıkım işlemini gerçekleştirmeyenlere ise metrekare başına 7 bin 500 lira ek ceza uygulanacak.

Teklifin Genel Kurul’dan geçmesinin ardından, ceza ödeyen arazi sahiplerine gerekli belgeleri almaları için bir ay süre tanınacak. Yeni düzenlemeden 11 binden fazla hobi bahçesinin etkilenmesi bekleniyor.