İran Devrim Muhafızları Ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’de ABD ile bağlantılı iki alüminyum tesisine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini açıkladı.

Tesnim Haber Ajansı’nın aktardığı yazılı açıklamada, ABD ve İsrail’in İran’ın sanayi altyapısını Basra Körfezi’nin güney kıyısındaki ülkeler üzerinden hedef aldığı iddia edildi. Açıklamaya göre, Devrim Muhafızları’na bağlı birlikler BAE’de bulunan EMAL ile Bahreyn’deki Aluminium Bahrain (ALBA) tesislerini hedef aldı.

Dünyanın en uzun alüminyum üretim hatlarından birine sahip olan ve yıllık 1,3 milyon ton kapasiteye ulaşan EMAL fabrikası ile Amerikan şirketlerinin ortaklık yaptığı ALBA tesisinin, ABD’nin askeri sanayi üretiminde önemli bir yere sahip olduğu ifade edildi.

UÇAKTAKİ TURİSTİN KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, İran saldırısının ardından BAE'deki EMAL fabrikasında oluşan hasar bölgeden geçen bir yolcu uçağındaki turistin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, fabrika yerleşkesinin tamamen alevlere teslim olduğu ve bölgeden yoğun duman yükseldiği görüldü.