Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş'ın talimatıyla başlatılan geniş kapsamlı 'Bahar Temizliği' projesiyle, ilçenin dört bir yanında hummalı bir çalışma yürütülüyor. Daha temiz ve estetik bir Sultanbeyli hedefiyle yola çıkan ekipler, cadde ve sokakları pırıl pırıl hale getiriyor. Başkan Tombaş çalışmalarla ilgili olarak, 'Hedefimiz temiz sokaklar, düzenli caddeler ve daha yaşanılabilir bir Sultanbeyli' ifadelerine yer verdi.

Sultanbeyli Belediyesi, ilçe sakinlerine daha sağlıklı ve huzurlu bir yaşam alanı sunmak amacıyla temizlik çalışmalarına hız verdi. Belediye Başkanı Ali Tombaş'ın öncülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında, temizlik ekipleri ilçedeki tüm mahalleleri kapsayacak şekilde modernize edilmiş araçlar ve yoğun bir saha çalışmasıyla temizlik seferberliği başlattı.

Görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi ve çevre sağlığının korunması hedeflenen çalışmalarda; sokakların yıkanmasından boş arazilerdeki otların biçilmesine, çevreye bırakılan atıkların toplanmasından dezenfekte işlemlerine kadar pek çok farklı alanda hizmet verildi. Planlı bir takvim dahilinde sürdürülen çalışmalar, Sultanbeyli'nin estetik görünümüne değer katarken vatandaşlardan da büyük takdir topladı.

Çalışmalarla ilgili konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, 'Daha temiz ve daha düzenli bir Sultanbeyli için bahar temizliği çalışmalarımızı başlattık. Sultanbeyli'nin her mahallesinde, her caddesinde ve her sokağındaki çalışmalarımıza bugün itibariyle devam ediyoruz. 66 araç ve 482 personelimizle birlikte bugün caddelerde, ara sokaklarımızda ve ana arterlerde ot biçilmesi, kaldırım ve treruvar düzenlemesi ve asfalt serimi başta olmak üzere tüm mahallelerimizdeki eksikliklerimizi bugün yerinde tespit ederek gidermiş olacağız. Daha temiz, daha güvenli ve daha düzenli bir Sultanbeyli için bugün hep beraber sahadayız. Vatandaşlarımız da Sultanbeyli'nin 15 mahallesindeki tüm sokak ve caddelerinde yaptığımız çalışmaları görmüş olacak. Amacımız mahallelerden bize gelen öneri ve eksiklikleri bugün itibariyle yerinde tespit edip müdahale etmiş olmak. Hedefimiz temiz sokaklar, düzenli caddeler ve daha yaşanılabilir bir Sultanbeyli. Vatandaşlarımız ve hemşehrilerimizden de çöplerini çıkartırken çöp saatlerine uymalarını ve çöplerini konteynerlere bırakmalarını istirham ediyoruz. Çevre hepimizin; çevremizin korunmasına hep beraber dikkat edeceğiz.'