Maddi zorluklarla mücadele eden firmaların konkordato başvuruları artarken, köklü sanayi kuruluşlarından Eğinlioğlu Zincir Sanayi de bu sürece katıldı. Türkiye’nin ilk zincir üretim tesisi olarak bilinen ve 84 yıllık geçmişe sahip olan şirket, borçlarını yeniden yapılandırmak amacıyla konkordato başvurusunda bulundu. Gemi kaldırabilecek dayanıklılıkta zincirler üreten firmanın, 50’nin üzerinde ileri teknolojiye sahip üretim hattı bulunuyor.

Şirket ile ortakları, konkordato talebini Balıkesir Asliye Ticaret Mahkemesi’ne iletti.

Davaya esas olarak "Eğinlioğlu Zincir Sanayi ve Ticaret A.Ş., Eğinlioğlu Arge Sanayi ve Ticaret A.Ş., Oğullar Metal Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti., Orçun Eğinlioğlu, Mithatcan Eğinlioğlu, Emine Berrak Eğinlioğlu ve Berkcan Eğinlioğlu vekili tarafından hasımsız olarak açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; İİK.'nun 304'üncü maddesi gereğince konkordato talebi hakkında karar verilmek üzere Mahkememizce yargılamaya başlanmasına, nihai karar günü duruşmasının 11/05/2026 günü saat 14:30 olarak tayin olunmasına karar verilmiştir. İtiraz edenlerin, itiraz sebeplerini tayin olunan duruşma gününden en az 3 (üç) gün önce yazılı olarak bildirmek kaydıyla tayin olunan duruşmada hazır bulunabilecekleri hususları İİK'nun 288. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur." denildi.